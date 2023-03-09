Как передал корреспондент "Интерфакса", выставку приурочили к открытию после реконструкции исторического здания музея оружия на территории Тульского кремля.

Сама выставка посвящена героической обороне кремля в Туле от войск крымского хана Девлет-Гирея I в июне 1552 года.

С 21 по 23 июня 1552 года гарнизон крепости был не более сотни воинов — и жители города выдержали осаду хорошо вооруженной тридцатитысячной армии крымского хана, усиленной Османской империей. В наиболее критический момент боя были пробиты ворота, стена проломлена артиллерией. Но благодаря подоспевшей 15-тысячной русской армии противник потерпел сокрушительное поражение. Сам хан Девлет-Гирей едва успел уйти, бросив все награбленное, а захваченными артиллерией, оружием, боеприпасами и даже верблюдами пополнилось войско царя Ивана Грозного.

Особого внимания заслуживают выполненные на высоком художественном и историческом уровне музейные скульптуры, включенные в диорамы. Они представляют словно застывших на миг воинов Московского царства и Крымского ханства. Здесь же представлено вооружение русских воинов и армии крымского хана того времени.

В свою очередь, мультимедийные комплексы подробнее расскажут о ходе битвы, о ее значении и памяти о ней.

"Это первая экспозиция в историческом здании музея оружия, открывшегося после реконструкции. И символично, что мы открыли его выставкой о героической обороне Тульского кремля от войск крымского хана Девлет-Гирея. Мы использовали совершенно необычный подход к созданию выставочной экспозиции, когда посетители будут иметь возможность лицом к лицу встретиться с реальными защитниками нашего кремля. Здесь каждый может ощутить своим сердцем, своим сознанием связь традиций, связь веков", — сказала "Интерфаксу" директор Государственного музея оружия Надежда Калугина.

Она отметила, что первый этаж здания будет отдан временным выставкам, организованным совместно с ведущими федеральными музеями России — Эрмитажем, Санкт-Петербургским музеем артиллерии, с Оружейной палатой Московского кремля, музейно-выставочным комплексом "Калашников" из Ижевска, с тульскими оборонными предприятиями.

"Второй этаж будет отдан под постоянную экспозицию "Защитники южных рубежей России". Автором проекта является замечательный специалист и художник Александр Никитич Конов. Это будет новое слово в развитии музейного дела. Здесь же будут развернуты интерактивные пространства для занятий с детьми, для проведения рождественских чтений, "круглых столов", конференций. Планируем полностью начать работу в этом здании к 30 августа, к 150-летию образования музея оружия", — подчеркнула Калугина.

Ранее сообщалось, что в историческом здании музея оружия в Тульском кремле будет располагаться Выставочный и культурно-просветительный центр.

У здания музея оружия, расположенного на территории Тульского кремля, богатая история. Построенный в ноябре 1862 года Богоявленский собор долгое время был одним из важнейших храмов города, службы в нем проводились круглый год. После закрытия храма в 30-е годы прошлого века здесь располагался аэроклуб и клуб физкультурников. В 1972-1989 гг. Тульский оружейный завод капитально отремонтировал здание и модернизировал его для музея оружия.

С 1989 года в этом здании была представлена постоянная экспозиция музея оружия. В феврале 2015 года было открыто новое шестиэтажное здание музея, выполненное в форме шлема русского воина. С февраля 2017 года в здании-"шлеме" действует постоянная экспозиция "История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности", в ней представлено порядка 1,7 тыс. экспонатов. Общая площадь всей экспозиции составляет 5,2 тыс. кв. метров.

Музей оружия в Туле входит в сотню крупнейших музеев мира.