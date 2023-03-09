По данным информцентра, Тюменское музейно-просветительское объединение стало победителем грантового конкурса программы "Особый взгляд" ("Special view").

"На средства гранта изготовят тактильные модели картин и этикетки к ним для незрячих и слабовидящих людей", — отмечается в сообщении.

Так, будут созданы тактильные копии картины Карла Брюллов "Эдип и Антигона", Владимира Боровиковского "Портрет императрицы Марии Федоровны", Василия Верещагина "У врат города", а также "Натюрморта с яблоками, виноградом и лимоном" Ивана Хруцкого и "Композиции" Василия Кандинского.

Конкурс "Особый взгляд" учрежден в поддержку музейных проектов для социокультурной адаптации незрячих и слабовидящих людей. В 2023 году 15 музеев из 13 регионов России получат тактильные модели для экспонатов в 2023 году. С 2020 года было поддержано 60 музеев в 24 регионах страны.