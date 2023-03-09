"В этом году на развитие дорожной сети предусмотрено более 4,1 млрд рублей. Это, в том числе, ремонт дорог Каменномостское — Хабаз, Старый Черек — Жемтала — Сукан-Су, В. Аул — Хасанья — Герпегеж. Самый крупный проект — реконструкция автодороги Чегем-2 — Булунгу", — написал Коков в своем телеграм-канале по итогам заседания президиума правкомиссии по региональному развитию, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

Глава региона отметил, что сейчас дорожники работают над расширением узких участков трассы от Хушто-Сырта до Чегемских водопадов, который является объектом повышенной сложности.

Также на дорогах КБР продолжится установка современного освещения, ограждений, дорожных знаков, светофорных объектов и камер наблюдения. К нормативу будут приведены мосты и путепроводы, расположенные на региональных автодорогах, отмечается в сообщении.

В целом различные виды дорожных работ запланированы в 20 сельских населенных пунктах, добавил глава КБР.