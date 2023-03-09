"В Кемеровской области ведутся работы по подготовке к строительству и реконструкции объектов обеспечивающей инфраструктуры действующего спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" и нового всесезонного гостиничного комплекса " Новый Шерегеш", который будет реализован в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства"",- говорится в сообщении.

Новый комплекс будет ориентирован на семьи с детьми, активную молодежь и бизнес-туристов. Планируется, что образуемая гостиницами центральная площадь станет основной для проведения масштабных спортивных и культурных событий.

На создание обеспечивающей инфраструктуры к инвестиционному проекту Минстроем России региону также предоставлена субсидия. На эти средства в данный момент на Кузбассе уже ведутся проектно-изыскательские работы по строительству двух автомобильных дорог, сетей водоснабжения и водоотведения для нового туристического центра "Новый Шерегеш". В ближайшее время начнутся работы по технологическому присоединению туристических объектов к инженерным сетям.

"Благодаря инвестиционному проекту, реализуемому в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", в ближайшие годы на курорте появятся новые гостиницы, к которым уже сегодня нужно подводить всю необходимую обеспечивающую инфраструктуру", — отметил замминистра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев.

Отмечается, что в этом году по решению правительства России будет выделена субсидия в размере 711,28 млн рублей и еще 237 млн рублей в 2024 году. В частности, средства пойдут на модернизацию очистных сооружений, восстановление системы водоснабжения, строительство автомобильной дороги, организацию теплоснабжения, техническое перевооружение центральной котельной населенного пункта.

Напомним, новое развитие комплекс получил с началом реализации программы социально-экономического развития Кемеровской области — Кузбасса до 2024 года. Программа утверждена правительством по поручению президента России в 2021 году.