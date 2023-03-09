"Там, где появляется бюджет, обязательно появляется преступник. В частности, был запущен проект "Пушкинская карта" — это карта, которая даёт возможность молодёжи посещать театры, музеи и всё прочее. Но вот появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе сто миллионов рублей. Сейчас она выявлена", — доложил Чиханчин президенту РФ Владимиру Путину.

Он отметил, что эта преступная группа составляла мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы.

"А их (людей) не было. Сейчас она (преступная группа) вся выявлена", — рассказал глава Росфинмониторинга.

По словам Чиханчина, в настоящее время преступники арестованы.

"Арестованы активы. Работа ведётся совместно с ФСБ. Примерно аналогичная ситуация была и с туристическим кешбэком", — добавил он.