"Этот год у нас назван "Годом Платова" в честь 270-летия атамана. В связи с этим планируется "Большой казачий круг" — новый маршрут, связанный с темой казачества. В ходе тура мы хотим, чтобы наши туристы не только проехали по знаковым местами казачества, но и сумели погрузиться в атмосферу субэтноса. Этот маршрут — с определенным философским контекстом", — сказала она на пресс-конференции в ростовском пресс-центре "Интерфакс-Юг" в четверг.

В состав городов маршрута войдут станица Старочеркасская, Новочеркасск, хутор Пухляковский, хутор Старозолотовский и Азов.

Вторым новым маршрутом является винный — "Долина Дона".

"Мы уже подавали его как национальный туристский маршрут, но пока что не пришли к соглашению с экспертной комиссией. В любом случае, даже если "Долина Дона" не станет национальным маршрутом, это все равно будет брендовый проект Ростовской области, над улучшением которого мы будем активно работать", — добавила Горяйнова.

Ростовская область — единственный регион, в котором протяженность винного маршрута составляет 360 км и включает в себя восемь виноделен.

Как сообщил заместитель губернатора Александр Скрябин, Ростовская область стала победителем конкурса Ростуризма и в 2023 году получит 103,7 млн рублей из федерального бюджета.

Он отметил, что эти деньги будут направлены, в том числе, на поддержку ИП, юридических лиц, обустройство национальных турмаршрутов, частично на развитие пляжных зон и инфраструктуры.

"Кроме того, 22,9 млн рублей направят на обустройство туристического кода Таганрога. Центр города будет оборудован знаками навигации и оборудованием для проведения мероприятий" — пояснил замгубернатора.

Он добавил, что фестиваль "Оборона Таганрога 1855 года" (ежегодный военно-исторический фестиваль с сухопутно-морской баталией — ИФ) также оказался в числе победителей конкурса Ростуризма. На его проведение из федерального бюджета городу направят 3,7 млн рублей.

В свою очередь министр экономического развития региона Максим Папушенко отметил, что еще порядка 50 млн рублей будет направлено на продвижение региона на туристическом рынке через Агентство по туризму.