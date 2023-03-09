Так, в порядок приведут Университетскую набережную, где находятся, помимо упомянутых достопримечательностей, здание Двенадцати коллегий, Музей антропологии и этнографии и знаменитые сфинксы.

Планируется также отремонтировать Приморский проспект, на котором находятся Благовещенская церковь и Дацан Гунзэчойнэй — самый северный в мире буддийский храм.

"Проезжую часть обновят и на Арсенальной набережной, проходящей рядом с площадью Ленина и мимо бывшего СИЗО "Кресты", который в будущем превратится в музейно-выставочный комплекс", — говорится в сообщении.

Летом ещё на нескольких туристических маршрутах Петербурга запланирован ремонт дорожного полотна, а именно на Свердловской (от Арсенальной ул. до Пискаревского пр.), Ушаковской (от наб. Черной речки до ул. Академика Крылова) и Выборгской (от М. Сампсониевского моста до наб. Чёрной речки) набережных.