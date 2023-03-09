"Очевидно, что российским гражданам очень важно воздержаться от пребывания в тех районах, где проходят уличные беспорядки", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, в России обеспокоены развитием ситуации в Грузии, несмотря на отсутствие дипломатических отношений с этой страной.

"Это все-таки соседнее нам государство, и, несмотря на то, что у нас нет отношений с Грузией, как таковых, конечно, все-таки положение дел там не может не вызывать нашу обеспокоенность", — сказал пресс-секретарь.

"Нам важно, чтобы спокойствие было на периметре наших границ. Здесь, конечно, ситуация оставляет желать лучшего", — добавил представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы российского государства заявил также, что Москва не вмешивается в события в соседней стране и не имеет никакого отношения к ним.

Парламентское большинство в Грузии поддержало во вторник в первом чтении один из рассматриваемых законопроектов о регистрации иностранных агентов. После этого лидеры оппозиции призвали своих сторонников выйти на акцию, в ходе которой произошли столкновения с полицией. В четверг правящая партия "Грузинская мечта" и парламентское большинство приняли решение отозвать законопроект, который вызвал волнения в обществе.