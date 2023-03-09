"Новый железнодорожный пролет с помощью двух барж доставили к месту монтажа в Керченском проливе. Пролетное строение массой около 200 т с помощью двух монтажных агрегатов подняли на высоту 27 м и затем опустили в проектное положение. Таким образом, к настоящему моменту мы выполнили половину основных работ по восстановлению железнодорожного сообщения через Крымский мост", — рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, демонтаж и монтаж второго пролета планируется выполнить в апреле. Затем начнется устройство монтажных стыков, деформационных швов, верхнего строения пути, монтаж инженерных систем и освещения.

Начальник ФКУ "Упрдор "Тамань"" Никита Храпов добавил, что работы идут по графику, а железнодорожную часть Крымского моста полностью восстановят уже летом 2023 года.

Уточняется, железнодорожную часть восстанавливают 260 человек с 29 единицами техники.

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела, движение легковых автомобилей по ней и поездов возобновилось вечером того же дня.

В начале декабря 2022 года президент Владимир Путин проехал по восстановленной за 56 дней правой части Крымского моста.

Как сообщалось, 23 февраля открылось полноценное автомобильное движение по всем полосам Крымского моста. Работы удалось завершить с опережением срока на 39 дней.