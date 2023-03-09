Совокупный оборот АО "ФПК" за прошлый год составил 250,5 млрд руб. (+33,1% г/г). В сравнении с докризисным 2019 г., когда показатель был на уровне 236,9 млрд руб., он вырос на 5,7%.

В частности, выручка от перевозок пассажиров в прошлом году подскочила г/г на 33,5%, до 212,8 млрд руб. Аналогичный показатель за ковидный 2020 г. был на уровне лишь около 106 млрд руб., а в допандемийном 2019 г. составлял 203 млрд руб. Таким образом, рост доходов ФПК от "дальних" перевозок пассажиров в 2022 г. к докризисному 2019 г. составил 4,8%.

Согласно ранее опубликованным оперативным данным РЖД, за прошлый год на сети холдинга были перевезены 108,3 тыс. пассажиров (+17,8% г/г) По сравнению с 2020 г. показатель был на 60,4% выше, однако к 2019 г. он сократился на 7%. Пассажирооборот на сети РЖД в дальнем следовании за 2022 г. составил 91,5 млрд пассажиро-километров (+22,8%). Это на 71,7% больше, чем в кризисном 2020 г. и на 7,8% меньше, чем за доковидный 2019 г.

Себестоимость продаж ФПК в 2022 г. увеличилась на 16,2%, до 226 млрд руб. Валовая прибыль составила 24,4 млрд руб. против отрицательного показателя в 6,3 млрд руб. в 2021 г.

Показатель прочих расходов подскочил с 7 млрд руб. до 15,7 млрд руб.

Совокупный долг компании сократился на 11,2%, до 107,6 млрд руб. В частности, долгосрочные обязательства снизились до 41,7 млрд руб. (-15,5%), краткосрочные — до 65,9 млрд руб. (-8,2%)

АО "ФПК" в 2022 г. после двух лет убытков вернулось к прибыли по РСБУ. Относительно финансового результата 2019 г. чистая прибыль перевозчика выросла в 1,7 раза — с 6,6 млрд руб. до 11 млрд руб.

Одна из причин роста операционных показателей перевозок пассажиров на сети РЖД в 2022 г. — временное закрытие 11 аэропортов на юге и в центральной части страны после начала военной операции на территории Украины. Из соображений безопасности с 24 февраля приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Для удовлетворения спроса на перевозки в южном направлении РЖД назначали дополнительные поезда.