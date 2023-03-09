"Информируем Вас о том, что временно запись в визовые центры Хорватии ведется по почте: info.croatia@vfshelpline.com", — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте визового центра, при отправлении заявки необходимо указывать город подачи, фамилию и имя всех заявителей, дату поездки в Хорватию, цель поездки и номер телефона.

По данным VFS Global, визовые центры Хорватии действуют в 19 городах России, среди них – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Калининград, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток и другие.

Хорватия в связи с вступлением в Евросоюз и присоединением к Шенгенскому соглашению с 1 января начала выдавать российским гражданам шенгенские визы. По ранее выданным национальным визам, в том числе многократным, россияне могут въезжать только на территорию Хорватии. Кроме того, стал невозможен въезд на территорию страны по визам Болгарии, Румынии и Кипра.

Среди новых требований к заявителям – необходимость сдачи биометрических данных всем туристам начиная с 12 лет. А также предоставление страхового полиса, действующего не для Хорватии, а для "Шенгена" или "Всего мира".

Кроме того, у туристов остается возможность получить многократную национальную хорватскую визу, которую выдают на один-два года.