Фестиваль будет посвящен 105-летию со дня рождения саамского писателя Лазаря Яковлева и призван популяризировать саамский язык в Мурманской области, а также поддерживать молодежь, которая говорит на родном языке.

"Традиционно в рамках мероприятия состоятся театрализованные постановки на саамском языке, конкурс художественного слова "Пэрьмусс ло?гкэй" ("Лучший чтец"), интерактивные творческие площадки и мастер-классы", — сообщает Центр народов Севера.

Организаторы отмечают, что прием заявок от желающих показать театральную, театрально-хореорафическую постановку идет до 14 апреля. До 21 апреля идет прием заявок на участие в конкурсе чтецов.

Саами — коренной народ российского севера, Норвегии, Финляндии и Швеции. Согласно данным Мурманскстата, по итогам переписи 2010 года в Заполярье проживает около 1,6 тыс. саами, из которых 17% считают саамский язык родным.

Всего в регионе насчитается около 40 саамских общин. В основном они занимаются рыболовством и оленеводством.

Основным местом проживания саами в Мурманской области является Ловозерский район и село Ловозеро. В местном Северном национальном колледже обучают профессиям оленевода, хозяина усадьбы, мастера по резьбе по кости, рогу и камню.