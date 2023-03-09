"Более 10 тыс. человек стали посетителями мероприятий, посвященных Международному женскому дню, в парках Московской области. Около 70 парков провели различные мероприятия", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что жители и гости региона посетили праздничные концерты с участием лауреатов международных и всероссийских конкурсов, весеннюю акцию "Все цветы для тебя, милая!", выступления музыкальных оркестров и танцоров, театрализованные спектакли и сказки.

Кроме того, в парках работали выставки картин, творческие мастерские, проводились открытые экскурсии, фотосессии, встречи с нутрициологами, косметологами и психологами высших категорий.

Также для посетителей проводились интерактивно-развлекательные программы с конкурсами и призами, танцы, тренировки и лектории с фитнес-инструкторами, добавили в ведомстве.