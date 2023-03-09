"В Мещанском районе реконструируют здание и разместят в нем гостиницу на 26 номеров. Объект расположен по адресу: Малый Сухаревский пер., вл. 4, стр. 1 (ЦАО)", — говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, сейчас там находится офисное здание площадью свыше 1,3 тыс. кв. метров. После реконструкции площадь может увеличиться до более чем 2,6 тыс. кв. метров.

Уточняется, что в апреле 2022 года была разрешена реконструкция здания для размещения офисов, сейчас функционал расширен. Инвестор проекта — ООО "МС-4".