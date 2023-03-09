Последнее из сейсмособытий произошло в 19:18 по местному времени (10:18 мск). Его магнитуда составила 3,7. Эпицентр находился в 185 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Как сообщалось, первое за сутки землетрясение произошло в том же районе 9 марта в 4:10 по местному времени (8 марта в 19:10 мск). Его магнитуда составила 5,2. Между этими сейсмособытиями у берегов полуострова случились еще 8 землетрясений магнитудой от 5,2 до 3,5.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что все эти землетрясения в населенных пунктах не ощущались.

"Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась", — пояснили в ведомстве.