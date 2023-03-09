Документы предусматривают принятие решения о создании лесного парка на территории Новосибирска и Новосибирского района площадью 5,6 тысяч га.

"Создание особо охраняемой природной территории регионального значения позволит сохранить лесной массив, ограничив застройку территории. Лесной парк создается без изъятия земельных участков у их пользователей, владельцев и собственников. Проектом положения предусматривается дифференцированный режим особой охраны. Для этого территория лесного парка разделена на три функциональные зоны, для каждой из которой предусмотрен свой режим охраны. Режим особой охраны не отменяет решений по развитию территории, принятых до создания лесного парка", — приводятся в сообщении словам министра природных ресурсов и экологии региона Евгения Шестернина.

Документы разработаны согласно требованиям федерального и регионального законодательства об особо охраняемых природных территориях, в установленном порядке решение о создании лесного парка согласовано с Минприроды России.

Ранее сообщалось, что в марте 2021 года новосибирский губернатор Андрей Травников подписал постановление о создании лесного парка "Заельцовский бор", тогда его планировалось создать на площади около 9 тыс. 212 га на территории Новосибирского района и города Новосибирска.