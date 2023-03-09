Изображение хищницы с детенышем удалось получить благодаря фотоловушке. На фото была зафиксирована самка Leo 120F. Она является дочерью леопарда Leo 38F по имени Памела, которую назвала в честь себя голливудская актриса. Многих представителей ее семейства регулярно фиксируют на камеру.

"На фото с дочерью Памелы (Leo 120F) видно, как самка одной из редчайших больших кошек размеренно идет по склону, а за ней следует котенок. Это единственный детеныш в новом помете дочери "звездного" леопарда", — говорится в сообщении.

До этого у Leo 120F уже были детеныши — самка Leo 165F, родившаяся в 2017 году.

"Получается, что леопард Памела (Leo 38F) основала на нашей территории целую династию", — процитировали в сообщении сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Таисию Марченкову.

На данный момент леопард Памела уже успела дважды стать бабушкой. Старшая внучка Leo 165F здорова и готова к созданию собственной семьи. На снимках с фотоловушек она проявляет особое поведение — "флемен": приоткрывает рот, растягивает губы и высовывает язык. Благодаря этому усиливается приток воздуха к особому органу в ротовой полости пятнистых хищников, который нужен для анализа запаховой информации, оставленной другим животным.