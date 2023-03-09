"На сегодняшний момент далеко не во всех регионах начали действовать аттестационные комиссии, а субъекты РФ, приступившие к аттестации, столкнулись с рядом вопросов и проблем, имеющих как локальный, так и системный характер, требующих дополнительных разъяснений со стороны государственного регулятора", — пояснила она.

Как отметила Хоточкина, для обсуждения и систематизации замечаний и предложений по аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков на "Интурмаркете" Российский союз туриндустрии (РСТ) проведет совещание "Аттестация гидов: польза или формальность" с участием руководителей и представителей туроператоров, экскурсионных бюро, объединений экскурсоводов, образовательных организаций, органов исполнительной власти регионов России.

Совещание пройдет в два этапа, по итогам встречи на "Интурмаркете" будут систематизированы и согласованы предложения, которые войдут в резолюцию и будут направлены в Минэкономразвития РФ.

Как напомнили организаторы, в прошлом году экскурсоводы (гиды), проводники и гиды-переводчики проходили аттестацию на добровольной основе. Многие туркомпании привлекали к работе с туристами на маршрутах повышенной сложности инструкторов-проводников только с серьезным опытом работы в этой сфере.

С 1 июля 2023 года аттестация экскурсоводов (гидов), проводников и гидов-переводчиков становится обязательной.

Госдума в 2021 году приняла закон о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Он устанавливает единые нормы по оказанию услуг в этой сфере, порядок и критерии аттестации представителей всех трех профессий. Он также предусматривает меры защиты национального туристского рынка: право работать экскурсоводами и гидами-переводчиками имеют только граждане России.