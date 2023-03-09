"В этом году правительство Москвы выделило на развитие сервисов 450 млн руб. Благодаря такой поддержке москвичей возят современные и надежные автомобили, что повышает безопасность поездок", — приводятся слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова на сайте.

Заммэра отметил, что за 11 лет на развитие такси выделено 1,8 млрд руб., приобретено больше 70 тыс. автомобилей. С 2018 года для каршеринга выделено 950 млн руб. субсидий.

Благодаря такой поддержке в Москве уже более 62 тыс. автомобилей такси, среднее время подачи — 4 минуты, говорится в сообщении. Парк столичного каршеринга состоит из около 30 тыс. машин. Арендовать можно электромобили, фургоны и автомобили премиум-класса.