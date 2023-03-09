"Проект "Зима в Подмосковье" завершен. В рамках проекта в музеях было открыто свыше 20 выставок, которые посетили около 50 тыс. человек", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что самой посещаемой за зимний сезон стала выставка "Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России" в музее "Новый Иерусалим". Ее посетили почти 37 тыс. человек.

Кроме того, музеями были подготовлены различные интерактивные и концертные программы.

Также мероприятия проходили и в подмосковных театрах. Государственными театрами показано 635 спектаклей, которые посетили почти 166 тыс. зрителей.

В парках культуры и отдыха зимой состоялось более 1 450 мероприятий. В рамках проекта подмосковные парки посетили почти 11 млн раз.

"Мы предложили жителям и гостям Подмосковья провести время с семьей, с детьми, с пользой для души и для здоровья. В культурной афише "Зимы в Подмосковье" было большое количество спектаклей, выставок и мероприятий в парках. Хотелось, чтобы люди чаще гуляли, приобщались к искусству, просто общались с близкими", отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, которые приводит пресс-служба.