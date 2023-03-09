По его словам, накануне вечером в экстренные службы поступило сообщение о том, что группа туристов из Магнитогорска, приехавших к водопаду Гадельша, не могут самостоятельно уехать обратно из-за того, что дорогу замело, и их автомобили застряли в снегу.

"В полдевятого вечера спасатели Госкомитета РБ по ЧС на двух снегоходах эвакуировали до разбитого ими лагеря первую партию застрявших: среди них подросток 16-ти лет. Пострадавших разместили в пункт временного обогрева. В 23 часа всю группу из 10 человек эвакуировали до города Сибая, где пострадавших ожидали родственники, приехавшие из Магнитогорска", — сообщил Гумеров.

Руководитель ведомства призвал туристов перед выездом регистрировать группу в экстренных службах, чтобы, в случае невозвращения в установленные сроки, спасатели начали поиски.