"Для жителей и гостей субъекта сформирован единый календарь событий — он размещен на официальном туристическом портале Волгоградской области (Welcomevolgograd — ИФ). Перечень регулярно обновляется и актуализируется", — говорится в сообщении.

В частности, в мае гостей Волгограда приглашают на аудиовизуальное шоу "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане, а также на татарский праздник "Сабантуй" в Светлоярском районе. В июне состоится второй молодежный фестиваль #ТриЧетыре. В июле в Кумылженском районе пройдет фестиваль традиционной казачьей культуры "Золотой щит — казачий Спас".

В августе и сентябре пройдут сразу несколько гастрономических фестивалей — арбузный в Камышине, "Ахтубинский помидор" в Средней Ахтубе и винный фестиваль в Дубовке.

В октябре в Волгограде пройдёт фестиваль детского туризма "Вместе".

Как сообщалось, число туристов, посетивших Волгоградскую область в 2022 году, выросло на 40%, до 1,5 млн человек.