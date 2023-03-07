«Туристы снова начинают путешествовать после снятия ограничений на поездки из-за COVID-19. Одним из самых популярных городов для поездок иностранцев стал Париж, который в сравнении с другими европейскими городами быстро восстановил туризм после пандемии COVID-19. Высокие темпы восстановления туризма также зафиксированы в Лондоне, Берлине, Риме и Мадриде», — пишет издание.

Как отмечает портал, в 2022 году эти города получили более $83,5 млрд доходов от туризма, это лишь на 15% ниже, чем в 2019 году.

Вклад туристического сектора в ВВП Парижа в 2022 году составил $35,7 млрд, это лишь на 6% меньше, чем в допандемийном 2019 году.

Доходы Лондона от туризма составили $15 млрд, Берлина – $7,7 млрд, это на 18% ниже, чем в 2019 году. Вклад туризма в ВВП Мадрида составил более $5,5 млрд, это на 24% меньше, чем в допандемийном 2019 году.

Туризм в Риме восстанавливается наиболее медленно: доходы столицы Италии в прошлом году составили $7 млрд, это на 30% меньше чем в 2019.

«Путешественники массово возвращаются в европейские столицы, в том числе и китайские туристы, которые долгое время не могли покидать пределы своей страны», — пишет издание.

Как сообщает портал, растет и число деловых поездок. Так, к концу 2023 года в Испании прогнозируют восстановление делового туризма на 75% по отношению к 2019 году.