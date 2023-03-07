"Аналитики отмечают, что северная столица входит в число лидеров по ценовой доступности: стоимость десятидневных туров с проживанием и авиаперелетом начинается от 40 тыс. рублей на двоих", — говорится в сообщении.

Рейтинг составлен на основе забронированных десятидневных туров, начинающихся с 1 по 7 марта и захватывающих выходной день 8 марта.

Уточняется, что, по данным одного из российских сервисов бронирования отелей, в марте Петербург занимает второе место — после Сочи — в списке самых популярных направлений для самостоятельных поездок, в том числе семейных.

По сведениям аналитиков "Турбарометра Санкт-Петербурга", на февральских выходных загрузка отелей города категории 3-5 звезд составляла до 81%. Пиковыми днями стали 23 и 24 февраля.