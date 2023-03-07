"Совершенно новой для нас формой привлечения туристов стала организация пробных походов по тропе с воспитанниками (местного — ИФ) питомника сибирских хаски", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пробный мартовский поход с собаками прошел вполне успешно.

"Теперь мы ждем, когда растает снег, чтобы еще раз пройти c хаски по маршруту и закрепить его для предложения туристам", — добавили в администрации.

Сотрудники нацпарка надеются, что их гости будут получать яркие эмоции и впечатления от общения с дружелюбными собаками.

Как сообщалось, первый, 59-километровый, отрезок Большой валдайской тропы был открыт для путешественников в 2019 году.

Основная часть тропы проходит по территории национального парка. Для ночевок оборудованы девять базовых лагерей и промежуточных привалов. Тропа оснащена пятью мостами и настилами и украшена малыми скульптурными формами. На вершине самой высокой в области 296-метровой горы Рыжоха построили 25-метровую смотровую вышку.

В прошлом году по Большой валдайской тропе прошли почти 5 тыс. туристов.

В ближайшие годы предполагается продлить тропу примерно на 121 км. На севере она дотянется до города Окуловка с выходом на железнодорожную магистраль Москва — Санкт-Петербург, а на юге достигнет туристической жемчужины России — озера Селигер.

Администрация национального парка намерена также сделать 4-километровый участок тропы доступным для инвалидов, в том числе колясочников. Для их удобства маршрут оснастят дополнительными деревянными настилами, стоянками и информационными стендами, в том числе со шрифтом Брайля для слепых.