«Власти Танзании сообщили, что планы по вводу в эксплуатацию первого 50-местного туристического катера находятся на завершающей стадии. Судно, принадлежащее Управлению по управлению дикой природой Танзании (TAWA), будет курсировать в Индийском океане», — пишет издание.

Как отмечает портал, первый катер TAWA Sea Cruiser будет оснащен современным оборудованием, в том числе биноклями, которые позволят туристам увидеть коралловые рифы, китовых акул, морских черепах и латимерий.

Согласно заявлению властей, запуск туристического катера в Индийском океане является частью программы правительства Танзании по увеличению числа прибытий туристов до 5 млн и доходов от этого сектора до $6 млрд к 2025 году.