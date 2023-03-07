"Полеты будут осуществляться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям", — сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в авиакомпании.

Билеты по данному направлению можно приобрести на сайте авиаперевозчика www.butaairways.az или через мобильное приложение Buta Airways.

Buta Airways — структурное подразделение в составе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL). Buta Airways была основана в декабре 2016 года и начала деятельность в сентябре 2017 года.

На текущий момент лоукостер выполняет рейсы в ближнее зарубежье с вылетами из аэропортов Баку и Гянджи по международным направлениям в России, Турции, Украине, Грузии, Иране и Болгарии.

Флот авиаперевозчика Buta Airways включает современные комфортабельные лайнеры Embraer E190.