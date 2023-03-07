"Более чем в 60 подмосковных парках пройдут мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню", — говорится в сообщении.

Так, в парке "Пехорка" в Балашихе можно будет посетить лекцию по макияжу и лайфстайл-фотосессию, на территории парка "Раздолье" в Одинцово — поучаствовать в розыгрыш-лотерее.

В парке "Скитские пруды" в Сергиевом Посаде организуют мастер-классы по макияжу, в Домодедово откроют выставку рисунков и проведут интерактивные соревнования.

Посетители парка культуры и отдыха в Лосино-Петровском смогут принять участие в спортивно-развлекательной программе "Моя мама самая лучшая", танцевальной фитнес-тренировке и фотосессии с профессиональным фотографом, в парке культуры и отдыха В. Талалихина в Подольске можно будет своими руками сделать подарок маме.