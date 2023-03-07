Поводом для прокурорской проверки послужили сообщения в телеграм-каналах о необоснованном взимании денежной платы за фотографирование на фоне арт-объекта.

В ходе проверки было выявлено, что инсталляцию неподалеку от станции "Мир" самовольно установил местный житель, который и брал оплату за фото.

Надзорное ведомство внесло представление администрации Эльбрусского района, осуществляющей земельный контроль на этой территории.

В результате инсталляцию на курорте "Эльбрус" убрали.

Для недопущения подобных фактов администрация района усилила контроль за использованием земель на станциях подъема "Кругозор", "Мир" и "Гаша-Баши".

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Он включает около 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников.