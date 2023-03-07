"7 марта музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" выпустил первый эпизод подкаста о Софье Андреевне Толстой. В 20-минутном разговоре руководитель пресс-службы музея Ирина Афонина и научный сотрудник Галина Федосеева обсуждают вопросы, посвященные личной жизни графини Толстой", — говорится в сообщении.

"Мы знаем Софью Андреевну как спутницу великого человека, жену писателя Льва Толстого, мать большого семейства. Но широкой публике очень мало известно о том, каким человеком была Софья Андреевна. Какие у нее были увлечения, мечты, взгляды. В новой серии разговоров мы хотим рассказать о графине Толстой как о самостоятельной единице, сильном и умном человеке, который составлял достойную партию Льву Толстому", — отметила Афонина.

В первом эпизоде музей собрал бытовые вопросы к Софье Андреевне. Какой распорядок дня был у графини, было ли у нее хобби, кого бы она могла назвать лучшей подругой, боялась ли постареть или поправиться — ответы на эти вопросы почерпнуты из дневников самой Толстой и воспоминаний современников. В дальнейшем музей планирует сделать несколько выпусков на разные темы, в том числе при участии подписчиков своих социальных сетей.

Софья Андреевна прожила с Толстым с сентября 1862 года до смерти писателя в 1910 году. От брака Льва Николаевича с Софьей Андреевной родилось 13 детей, пять из которых умерли в детстве.

После смерти Толстого Софья Андреевна продолжила издательскую деятельность, выпустив свою переписку с мужем, завершила издание собрания сочинений писателя.

Последние годы жизни Софья Андреевна провела в Ясной Поляне, где скончалась 4 ноября 1919 года. Похоронена в семейном склепе Толстых возле храма Николая Чудотворца в Кочаках, недалеко от Ясной Поляны.

Под Тулой в Ясной Поляне находится музей-усадьба Л.Н.Толстого — родовое имение писателя. Здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.