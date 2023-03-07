Специалисты провели противолавинное воздействие на горные склоны, ликвидировав очаги вероятной лавинной опасности, говорится в сообщении.

Работа курорта "Эльбрус" была временно приостановлена 5-6 марта из-за непогоды и максимальной лавиной опасности. Также было под запретом посещение экотропы и лесной территории от Азау до Поляны Нарзанов.

Ранее отмечалось, что на поляне Азау за одну ночь выпало более 50 см снега.

Между тем ГУ МЧС России по КБР во вторник распространило экстренное предупреждение о лавиной опасности в горах Кабардино-Балкарии, которая сохранится 7-8 марта.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Он включает около 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников.