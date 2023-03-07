"Производственные и финансовые показатели аэропорта в 2022 году значительно превысили среднеотраслевые по стране. Пассажиропоток во второй раз в нашей истории превысил отметку в 4 млн пассажиров. Все плановые финансово-экономические показатели за прошедший год аэропортом были выполнены", — сказал он.

Так, операционная прибыль АО в 2022 году выросла на 59% — до 1,8 млрд рублей, количество самолетовылетов сохранилось на уровне 2021 года (17,802 тыс.). Случаи повреждений воздушных судов и авиационных инцидентов по вине персонала не зафиксированы.

"Пассажиропоток аэропорта за прошедшие 10 лет вырос более чем в два раза, рос в среднем на 8% ежегодно. В то же время среднегодовой прирост чистой прибыли опережал рост пассажиропотока в 4,5 раза, что позволило за 10 лет увеличить чистую прибыль аэропорта более чем в 20 раз. Соответственно все финансовые обязательства предприятия перед акционером в лице Республики Башкортостан в 2022 году также были выполнены в полном объеме", — прокомментировал Андреев.

Говоря о перспективах работы предприятия на 2023 год, гендиректор отметил, что "внутрикорпоративные задачи направлены на повышение качества обслуживания, расширение географии полетов, рост производительности труда и продолжение работ по модернизации инфраструктуры".

"При этом ключевой инфраструктурной задачей остается завершение работ по строительству навеса. Для реализации этой задачи в январе 2023 года осуществлено устройство временной входной группы в терминале внутренних воздушных линий "прилет". Параллельно со строительством навеса начнется строительство новой входной группы в терминале внутренних воздушных линий "вылет", а также реконструкция и расширение чистой зоны в терминале внутренних воздушных линий", — сказал он.

Как сообщалось ранее, пассажиропоток уфимского аэропорта по итогам 2022 года составил 4,089 млн человек, что на 2,2% превысило показатель предыдущего года, достигнув рекордного уровня "за всю историю существования предприятия". На внутренних воздушных линиях было обслужено 3,645 млн пассажиров (рост на 8,4%), на международных воздушных линиях — 444,188 тыс. пассажиров (снижение на 30,3%).

Также сообщалось, что Андреев на фоне введения в отношении России санкций прогнозировал снижение пассажиропотка уфимского аэроузла в 2022 году, по базовому сценарию, на 15% — до 3,4 млн человек. В целом аэропорт Уфы рассматривал три сценария развития ситуации на рынке авиаперевозок: оптимистичный (сокращение пассажиропотока и доходов на 10%), базовый (на 15%) и пессимистичный (на 25%).

Аэропорт Уфы имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс состоит из двух терминалов: внутренних авиалиний с пропускной способностью 1,2 тыс. человек в час и международных авиалиний на 800 человек в час. Владельцем 100% акций является Башкирия.