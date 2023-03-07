Ожидается, что в забеге, который состоится на территории базы отдыха "Кулига-парк", примут участие свыше 1 тыс. спортсменов из разных российских регионов, говорится в сообщении.

Для них будут подготовлены четыре трассы протяженностью в три, пять, семь и девять километров.

"Дистанции рассчитаны как для новичков в экстремальных забегах, так и для опытных бегунов", — отмечается в пресс-релизе.

На каждой из дистанций экстремалам предстоит преодолеть свыше 20 различных препятствий, среди которых — снежные горы, барьеры и крутые обрывы.

Мероприятие организовано Фондом поддержки спорта при поддержке правительства Тюменской области.