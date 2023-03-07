«Принять решения о распространении мер государственной поддержки, предоставляемых в целях осуществления морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне на морских скоростных судах на подводных крыльях, на перевозки, осуществляемые скоростными пассажирскими катамаранами, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Минтрансу России», — говорится в тексте поручения президента, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

В конце января на совещании президента с правительством глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что спрос на перевозки скоростными судами в Черноморском бассейне в 2022 году вырос более чем на 45%. Министр попросил поддержать решение о распространении господдержки и на катамараны, для того чтобы обеспечить эту работу в предстоящую навигацию.