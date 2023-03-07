Как сообщается на сайте Кремля, поручения даны по итогам совещания с членами правительства 24 января.

«В рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»: обеспечить в 2023 и 2024 годах выделение не менее восьми миллиардов рублей на финансирование программы грантовой поддержки проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения, предусмотрев при этом проведение в апреле 2023 года единого отбора заявок инвесторов на реализацию таких проектов на 2023 и 2024 годы», — говорится в документе.

Также президент предлагает правительству обеспечить выделение средств на развитие инфраструктуры на ООПТ.

«Обеспечить в 2023–2025 годах выделение не менее 5,1 миллиарда рублей, в том числе в 2023 году не менее 1,4 миллиарда рублей на создание инфраструктуры, необходимой для развития туризма на особо охраняемых природных территориях федерального значения», — следует из текста поручений.

Кроме того, президент поручил правительству при продлении программы льготного кредитования, направленной на развитие туристической инфраструктуры и реализуемой в соответствии с постановлением правительства от 9 февраля 2021 года № 141, «обеспечить увеличение доли льготных кредитов, предоставляемых в целях строительства гостиниц категорий «три звезды» и «четыре звезды», а также определить приоритетные для реализации этой программы территории».

«В рамках реализации программ льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечить предоставление льготных кредитов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области туристской индустрии, в том числе в целях создания модульных некапитальных средств размещения», — говорится в поручениях.

Срок исполнения – до 1 июня 2023 года.

Реализация программы поддержки строительства некапитальных средств размещения в регионах РФ началась в 2022 году, правительство выделило на эти цели 4 млрд рублей. В ближайшие два года на программу планируется потратить еще 8 млрд рублей.