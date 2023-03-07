"Все, что вы увидите здесь, это предметы милой старины или, как мы их назвали, "дамские штучки". Эти вещи помогут понять, как жили женщины в то время, как строился их день, что было для них важно, что наполняло их жизнь", — цитирует пресс-служба генерального директора музея-заповедника Светлану Мельникову.

По ее словам, большинство из представленных на выставке предметов впервые покинули фонды музея.

В выставочном пространстве будут демонстрироваться сумочки из гобелена, расшитые бисером; лайковые и шелковые перчатки, китайский зонтик, веера; шали и воротнички; перламутровые и малахитовые шкатулки для украшений, флаконы для духов, антикварные щипцы для завивки волос и многое другое.

Свыше 200 экспонатов из коллекции Псковского музея-заповедника, отражающих различные сферы женского быта, будут представлены в двух залах старинных купеческих палат. В одном их них можно будет ознакомиться с ювелирными украшениями и аксессуарами из драгоценных металлов. Второй зал продемонстрирует городскую женскую одежду, обувь, модные аксессуары и детали интерьера конца XIX — первой половины XX века: старинный граммофон, скульптуры, статуэтки, которыми украшали комоды, этажерки и столики.