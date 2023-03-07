По ее словам, большинство из представленных на выставке предметов впервые покинули фонды музея.
В выставочном пространстве будут демонстрироваться сумочки из гобелена, расшитые бисером; лайковые и шелковые перчатки, китайский зонтик, веера; шали и воротнички; перламутровые и малахитовые шкатулки для украшений, флаконы для духов, антикварные щипцы для завивки волос и многое другое.
Свыше 200 экспонатов из коллекции Псковского музея-заповедника, отражающих различные сферы женского быта, будут представлены в двух залах старинных купеческих палат. В одном их них можно будет ознакомиться с ювелирными украшениями и аксессуарами из драгоценных металлов. Второй зал продемонстрирует городскую женскую одежду, обувь, модные аксессуары и детали интерьера конца XIX — первой половины XX века: старинный граммофон, скульптуры, статуэтки, которыми украшали комоды, этажерки и столики.