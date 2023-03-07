"В прошлом году ректор Ингушского госуниверситета Фатима Албакова обратилась ко мне с просьбой помочь с организацией ботанического сада на базе университета. И вот уже через пару месяцев специалисты приступят к строительству необходимой инфраструктуры", — написал руководитель региона в своем телеграм-канале.

По словам Калиматова, для этих целей власти отвели в Магасе участок площадью около 60 тысяч кв. м. Ухаживать за садом будут специально обученные биологи.

Сад станет научно-исследовательским и культурно-просветительским учреждением, важной исследовательской площадкой, студенческим научным центром.

Ботанический сад смогут посещать и туристы.

Задачей руководства главного вуза республики станет сбор уникальных растений на территории сада, каких нет на территории Северного Кавказа.

В планах университета строительство нового студенческого городка, который будет связан сетью учебно-лабораторных корпусов, студенческим общежитием и другими важными инфраструктурными объектами.

Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Проект реализуют с привлечением специалистов Минприроды Ингушетии.