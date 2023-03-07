«Изначально был наш проект «Больше, чем путешествие», а потом мы придумали продвигать идею путешествий через блогеров. В поездки, которые организовываются в рамках нашего проекта, мы берем с собой блогеров и продвигаем идею посещения другого региона страны. В этом году в программах «Больше, чем путешествие» примет участие примерно 75 тыс. человек. И каждый из них будет как-то встроен в этот проект», — рассказал он.

Как отметил Шулюпин, в рамках проекта «Места» будут сняты имиджевые видеоролики в жанре киноэссе о 70 регионах России.

«В этом году мы уже отсняли два больших региона – Мурманская область и Бурятия. Следующим станет Архангельская область» — сообщил Шулюпин.

Участники протестируют малоизвестные туристические маршруты, познакомятся с местными традициями и жителями. В рамках проекта также будут проходить и офлайн-мероприятия — встречи блогеров и организаторов с активной молодежью, экологические акции и творческие перфомансы.

Программа продлится до 2024 года и реализуется при поддержке Росмолодежи и АНО «Институт развития интернета».

По словам гендиректора АНО «Больше, чем путешествие», программа направлена на популяризацию путешествий по России среди молодежи. «Кроме того, наш проект сделан в помощь туроператорам и администрациям регионов, которые развивают туризм. Вместе с турбизнесом мы создаем новый продукт, учим туроператоров работать с молодежью», — пояснил он.

В свою очередь, директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров рассказал, что для участников проекта создан конкурсный отбор, на основе которого станет понятно, в какой именно регион они смогут поехать.

«Со своей стороны, у нас в соцсети VK появится сообщество «Места». Впоследствии мы хотим создать приложение, в котором можно будет выбрать конкретный регион, посмотреть его достопримечательности, куда можно там сходить, а пользователи смогут делиться своими поездками и обмениваться опытом и контентом», — отметил он.