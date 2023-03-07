"Русская зимняя гонка стартует в международный женский день. Участие в ней примет девять команд аэростатов из разных уголков нашей страны", — говорится в сообщении.

Всего в мероприятии участвуют 17 пилотов. Нижегородскую область впервые будут представлять два экипажа.

"Среди участников будут три девушки-пилота: из Великого Новгорода, Москвы и Кунгура", — отмечают организаторы.

В гонке участвуют только профессиональные пилоты. "Победит тот, кто сможет улететь как можно дальше за один световой день. Все пилоты в одинаковых погодных условиях и это делает гонку честной и открытой", — отмечается в сообщении.

Подобное мероприятие проводится в Нижегородской области с 2018 года. Лучший результат был в 2020 году, когда пилоты одной из команд пролетели более 500 км.