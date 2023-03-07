"У нас арт-фестиваль, фестиваль искусств, поэтому многие проекты не стоят в одном ряду с концертами, которые идут во время сезона симфонического оркестра. У нас будет и джазовое мастерство, и народное творчество, драматическое искусство", — сказал он, добавив, что на время фестиваля Новосибирск становится "музыкальной столицей планеты".

Репин подчеркнул, что взаимодействие с зарубежными музыкантами продолжается, несмотря на все сложности.

"Наши культурные мосты, которые мы строили эти годы, уже не сжечь", — сказал он.

Также Репин отметил, что, по его мнению, для камерных составов были написаны, возможно, лучшие произведения в мировой музыке, однако в последнее время в мире на них редко делают акцент.

"И это очень важная миссия, чтобы на нашем фестивале звучали в большом зале с замечательными артистами, солистами произведения камерной музыки", — сказал маэстро.

Кроме того, Репин сообщил, что во время фестиваля выйдет на сцену в качестве дирижера, повторив опыт, проделанный в 2022 году в Москве с Новосибирским камерным оркестром.

"Настолько мне это понравилось, что мы решили этот проект повторить в Новосибирске, мы проведем эту программу в рамках фестиваля", — сказал он.

Как сообщалось, фестиваль откроется программой с участием Вадима Репина (скрипка), Вадима Руденко (фортепиано) и Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера Димитриса Ботиниса. В программе — Рапсодия на тему Паганини Рахманинова, "Кармен-фантазия" Бизе — Ваксмана и Пятая симфония Чайковского.

По традиции в программе две премьеры: впервые в России прозвучит Скрипичный концерт Полада Бюльбюль-оглы, созданный специально для Репина, ему же доверено первое в мире исполнение Скрипичного концерта Михаила Плетнева, который художественный руководитель фестиваля представит вместе с Российским национальным оркестром под руководством Алессандро Кадарио.

Среди кросс-жанровых проектов будут представлены спектакль-концерт "Шекспир. Шостакович. Гамлет", симфосказка "Руслан и Людмила" по мотивам поэмы Пушкина, этно-группа "Намгар", специализирующаяся на музыке бурят и монголов, представит программу "Земля предков", индийский скрипач и композитор Лакшминараяна Субраманиам выступит вместе со своей группой в программе "Spiced jazz".

В проекте МОDANSE, объединившем балеты "Как дыхание" Мауро Бигонцетти на музыку Генделя и "Габриэль Шанель" Ильи Демуцкого в постановке Юрия Посохова, роль легендарной француженки исполнит прима-балерина Большого театра и звезда театра "Ла Скала" Светлана Захарова.

Транссибирский арт-фестиваль, задуманный, основанный и возглавляемый Репиным, — единственный российский форум, каждый год представляющий премьеры сочинений современных композиторов. Первый фестиваль, прошедший в марте-апреле 2014 года, был посвящен памяти дирижера Арнольда Каца, создавшего в 1956 году Новосибирский академический симфонический оркестр и руководившего им до ухода из жизни в 2007 году. Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры РФ и правительства Новосибирской области.