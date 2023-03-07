«48-летняя Лариса Соболевская возвращалась из магазина на улице Накула Сой, когда двое неизвестных на мотоцикле вырвали из ее рук сумку Balenciaga и скрылись в неизвестном направлении. Женщина написала заявление в полицию о краже. В сумке находились смартфон стоимостью 76,6 тыс. рублей, 3 тыс. бат (6,5 тыс. рублей) наличными и российские рубли», — пишет издание.

Как отмечает портал, по камерам видеонаблюдения полиция установила одного из воров, который быстро выдал своего подельника. Второго грабителя также задержали, при себе у него был кошелек россиянки. Вернуть все пропавшие вещи не удалось.