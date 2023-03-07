"Обнаруженный нами алмаз, по-видимому, является самым древним из изученных на сегодняшний день, возраст сингенетического (образовавшегося одновременно — ИФ) этому алмазу включения сульфида оценивается приблизительно в 3,6 миллиарда лет", — приводятся в сообщении слова научного руководителя Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН академика Николая Похиленко.

Возраст пород был определен методом изотопного датирования.

По данным исследования, алмаз размером 0,3 мм был захвачен растущим минералом — оливином — при температуре более 1400 градусов Цельсия и давлениях более 5,5 Гпа, что соответствует глубинам около 180 километров и началу этапа вхождения нижней границы литосферной мантии древних платформ в глубины области стабильности алмаза.

"Мы также показали, что условия образования алмазов в ту эпоху значительно отличались от характеристик более поздних процессов формирования основной массы добываемых кристаллов. Изменились как среда, так и диапазон температур и давлений, а соответственно, глубин образования более поздних алмазов в более мощной и остывшей литосфере", — отмечает академик.

По словам Похиленко, минимальные значения глубин образования изученных алмазов в более холодной литосфере сместились к уровням около 140 километров, что отвечает давлениям около 37 тыс. атмосфер при температурах около 900 градусов Цельсия.

Максимальные показатели давлений образования таких алмазов также сместились в сторону увеличения. Так, установленные параметры давлений образования части кристаллов из месторождения Снэп Лейк, открытого сибирскими геологами на северо-западе Канады, составляют около 120 тысяч атмосфер, что соответствует глубинам порядка 300 км, отметил он.

Отмечается, что наиболее распространенными породами, выносящими алмазы из глубин литосферной мантии на земную поверхность, являются кимберлиты. Образцы пород и минералов литосферной мантии, выносимые на поверхность кимберлитами трубки Удачная, являющейся одним из самых крупных месторождений алмазов России, стали объектами интереса российских и зарубежных ученых с конца 1960-х годов. Этот интерес объясняется уникальной свежестью кимберлитов и содержащихся в них обломков минералов и пород литосферной мантии. Вплоть до закрытия карьера трубки в 2014 году, собирали и изучали коллекции уникальных образцов, вынесенных кимберлитами Удачной 370 миллионов лет назад на земную поверхность с глубин литосферы, достигающих 250 км.