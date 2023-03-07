"Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции достигло 46 104 человек", — приводит его слова агентство "Анадолу". На прошлой неделе Анкара сообщала о примерно 46 тыс. погибших, однако тогда речь шла о данных сразу из двух стран: Турции и Сирии.

По словам Эрдогана, в пострадавших от землетрясений районах планируется строительство 488 тыс. новых домов. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Эти подземные толчки привели к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.