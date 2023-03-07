«Активно развивается новый популярный формат отдыха – глэмпинги, который позволяет насладиться отдыхом природой, не отказывая себе в комфорте. В летний сезон в городе будет функционировать 13 таких объектов», — сказала она.

Она отметила, что до конца текущего года запланировано строительство еще трех глэмпингов в Хостинском и Лазаревском районах курорта.

«В период максимального развертывания в 2023 году предоставлять услуги по кратковременному размещению будут 2633 объектов размещения с номерным фондом 86 557 номеров (182,5 тыс. мест)», — добавила Петухова.

По ее словам, в летнем сезоне в Сочи будут работать 59 санаториев и пансионатов с лечением, общей емкостью 13 801 номер (26 945 мест). Туристов будут принимать 178 крупных гостиничных комплексов, пансионатов и баз отдыха общей емкостью 36 728 номеров (79 827), пять детских оздоровительных лагерей емкостью более 1610 мест, 2 391 малый отель, гостевых домов и индивидуальных средств размещения общей емкостью 36 028 номеров (74 118 мест).