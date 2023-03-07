"В этом году завершится благоустройство парка "200 лет Егорьевску". Территорию не только значительно обновят, но и переосмыслят идею рекреационной зоны. Открытие парка запланировано на август текущего года", — говорится в сообщении.

Обновленное пространство планируют посвятить творчеству писателя Эдуарда Успенского, который родился в Егорьевске. Так, через весь парк пройдет "Тропа Успенского", вдоль которой разместятся тематические объекты, посвященные его творчеству. В детской зоне появятся площадки, оформленные в тематиках "Телефонная будка" и "Ящик с апельсинами" по мотивам сказок про Чебурашку и крокодила Гену.

В зоне музейно-выставочного центра "Голубой вагон" установят лавки-качели, оборудуют смотровую площадку, место для буккроссинга, танцплощадку. Также в парке появятся памп-трек, экотропа и веревочный парк, пункт проката и кафе.

Парк 200-летия Егорьевска находится на юго-востоке города, его площадь составляет 25 гектаров.