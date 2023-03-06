Она отметила, что санаторно-курортное лечение в Сочи традиционно пользуется наибольшим спросом у гостей города.

«Высокий уровень бронирования отмечается в пиковые месяцы (июль, август) в ряде санаториев и пансионатов с лечением процент бронирования уже сейчас достигает 80%», — подчеркнула вице-мэр.

По ее словам, в настоявшее время в ряде санаториев и пансионатов с лечением наблюдается рост бронирований на май 2023 в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года порядка 5%.

«Анализ динамики ценовой политики по объектам различных сегментов в летнем сезоне 2023 отображает, что рост цен имеется, тем не менее, он носит «точечный» характер и связан с сезонным колебанием цен, при этом существует возможность забронировать санаторно-курортные путевки по программам раннего бронирования со скидками от 10 до 20%», — уточнила Петухова.

Она сказал, что в санаториях и пансионатах с лечением средний срок пребывания туристов остается на уровне прошлого года и составляет порядка 12 дней.

«По-прежнему сохраняется актуальность программ восстановительного лечения и реабилитации, которые предлагают санаторно-курортные организации нашего города в связи с необходимостью для многих российских граждан пройти реабилитацию после перенесенного ковида. Специальные программы реабилитации для гостей и жителей города предлагают 26 здравниц курорта», — рассказала Петухова.

Она напомнила, что программами лечения и реабилитация после COVID-19 за 2021 и 2022 годы воспользовалось более 20 тыс. гостей. Бальнеологический комплекс «Мацеста» также успешно применяет программу восстановления после ковида «Postcovid-19. Восстановление Мацестой».

По данным властей, в Сочи круглогодично работают 59 санаториев и пансионатов с лечением на 13 801 номеров (26 945 койко-мест).

Кир