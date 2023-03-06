"В культурно-досуговых учреждениях Московской области состоится более 420 мероприятий, посвященных Дню 8 марта. В рамках празднования будут подготовлены праздничные концерты с участием любительских творческих коллективов, фестивали, тематические выставки, мастер-классы, квесты, кинопоказы и многое другое", — говорится в сообщении.

Ожидается, что мероприятия смогут посетить 83 тыс. человек. Так, 7 марта в можайский КДЦ представят мюзикл "Аленький цветочек", культурно-досуговый центр "Родина" в Кашире подготовит концерт "О, женщина, прекрасное творение!" с участием эстрадно-джазового оркестра. 8 марта в молодежном клубе Орехово-Зуево пройдет мастер-класс по написанию картин акварелью.