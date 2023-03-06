"В этом здании будет работать Выставочный и культурно-просветительный центр", — говорится в сообщении.

Ремонтно-реставрационные работы здания проводились в течение двух лет.

К открытию подготовлена выставка "И была на Туле сеча великая", посвященная героической обороне Тульского кремля от войск крымского хана Девлет-Гирея I в июне 1552 года, отметили в пресс-службе.

У здания музея оружия, расположенного на территории Тульского кремля, богатая история. Построенный в ноябре 1862 года Богоявленский собор долгое время был одним из важнейших храмов города, службы в нем проводились круглый год. После закрытия храма в 30-е годы прошлого века здесь располагался аэроклуб и клуб физкультурников. В 1972-1989 гг. Тульский оружейный завод капитально отремонтировал здание и модернизировал его для музея оружия.

С 1989 года в этом здании была представлена постоянная экспозиция музея оружия. В феврале 2015 года было открыто новое четырехэтажное здание музея, выполненное в форме шлема русского воина. С февраля 2017 года в новом здании действует постоянная экспозиция "История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности", в ней представлено порядка 1,7 тыс. экспонатов. Общая площадь всей экспозиции составляет 5,2 тыс. кв. метров.

Музей оружия в Туле входит в сотню крупнейших музеев мира. В августе 2023 года музей будет отмечать свое 150-летие.