Полеты будут выполняться один раз в неделю — по воскресеньям. Время в пути составит 4 часа 50 мин.

По данным сайта авиакомпании, вылет из Красноярска в Баку будет осуществляться в 18:00, прилет — в 19:50 по местному времени. Вылет из Баку планируется в 9:10, прилет в Красноярск — в 16:50 по местному времени.

Полеты будут выполняться на Superjet 100.

Авиакомпания "ИрАэро" — российская авиакомпания, базирующаяся в Иркутске. В парке авиакомпании — семь Superjet 100, один — A319-100, также Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и один Bombardier CRJ-200. Авиакомпания выполняет рейсы более чем в 70 городов России, а также в страны ближнего зарубежья.