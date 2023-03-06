По его словам, "сейчас в Стамбуле насчитывается 35234 объектов исторического и культурного наследия, и 20 тыс. из них могут обрушиться в случае возможного землетрясения".

Озел напомнил, что объекты исторического наследия в Стамбуле расположены в регионе, где возможны землетрясения магнитудой до 7,5, в связи с чем их необходимо укрепить соответствующим образом.

"В хорошем состоянии в Стамбуле находятся конструкционные системы лишь трети исторических зданий, поэтому мы должны разработать краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную стратегию по подготовке объектов культурного наследия в Стамбуле к возможным землетрясениям", — подчеркнул Озел.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Погибли более 40 тыс. человек.